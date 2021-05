Lycées bloqués, la Région et l'économie et les résa d'hébergements insolites

Retour sur la mobilisation des lycéens qui, un peu partout en France, ont manifesté et bloqué leurs lycées pour demander l’annulation des épreuves finales du bac et des BTS au profit du contrôle continu



Dans un peu plus d’un mois, nous serons appelés aux urnes pour les élections régionales. Pour mieux comprendre à quoi sert la Région, les radios chrétiennes des Pays-de-la-Loire vous propose des éclairages sur les différentes compétences de cette collectivité locale. A commencer par celle qui représente les 2/3 du budget : l’aide aux entreprises.



L’initiative de la semaine nous vient de la Vendée et plus particulièrement du pays de Pouzauges qui vient de sortir une vidéo humoristique déjà visionnée de très nombreuses fois sur le net dans le but d’attirer de nouveaux médecins dans ce coin du bocage vendéen



Les catholiques ont fêté l’Ascension jeudi. L’ascension n’est pas qu’un long week-end presque déconfiné où l’on peut partir en balade. C’est avant tout une fête religieuse que nous vous inviteront à redécouvrir en compagnie de Mgr Scherrer, évêque de Laval.



Et enfin, nous nous intéresserons, en ce week-and prolongé au boom des réservations dans les hébergements insolites sarthois.