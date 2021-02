M Comme Midi 8 Février

En cette journée internationale de l'Epilepsie, le spécialiste, le Professeur Philippe DERAMBURE nous en dit plus sur cette maladie souvent peu connue.



En cette période trouble avec des distanciations soclaies, vous prendrez bien un peu de Calino-thérapie, avec la société Un Poil d'émotion, et sa fondatrice Perrine Delecourt qui nous en dit plus sur ce domaine professionnel qui peut aider beaucoup de monde