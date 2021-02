M Comme Midi chez O Architecture

De nombreuses entreprises ont décidé d'ouvrir leurs portes aux etudiants pour leur faire profiter de leurs open-space, et rompre ainsi avec la solitude, une idée mise en place à Lille par O Architecture qui nous accueille pour cette émission spéciale avec les témoignages de Victor Lash responsable de O Architecture, Marie et Camille étudiante en architecture, mais aussi Marie Claude Delannoy responsable de l'HopNWork à Lambersart, une structure associative qui accueille normalement des entrepreneurs et qui laisse ausi des places gratuites pour les étudiants comme Lucas Vanhuysse qui nous parle de son expérience dans cet espace de co-travail.