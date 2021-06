M Comme Midi du 16 Juin 2021

Direction Cassel au Musée de Flandres pour parler de son déconfinement et sur les projets à venir.



Christophe Arpin du Collectif Weekken'Artistes nous parle de la 12e Edition de Quai Des Artistes qui sur les Bords de Deûle propose ce dimanche 20 Juin de découvrir des peintres, des plasticiens, des sculpteurs et bien plus encore.Rendez vous Quai de la Citadelle Av Léan Jouhaux pour cet événement qui se déroule de 11h à 19h30