M Comme Midi du 30 juin 2021

Les deux premiers weekends de juillet, le service culture de la Ville de Mons En Baroeuil vous donne rendez-vous dehors pour un programme festifs et familial, sous le signe des arts urbains et des arts du cirque au parc de la Solitude et au parc des Sarts, et pour en parler avec nous, nous avons Emilie Devos Directrice de la culture pour la ville