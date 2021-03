M Comme Midi mène l'enquête pour Qui Tua La Diva?

Si les salles obscures sont fermées le cinéma tente encore et toujours de se réinventer, et pour cela on peut faire confiance aux artisans du 7e art pour se lancer le défi de continuer à faire vivre le cinéma avec le public, un public qui sera dans quelques jours plongé au coeur d’une enquête interactive, pour résoudre une seule énigme Qui Tua La Diva ? Pour bien comprendre ce défi qui aura lieu le Dimanche 28 Mars prochain, Nadia Paschetto directrice de l'Arras Film Festival Bonjour Nadia, et le comédien scénariste et réalisateur Maxime Motte sont nos invités