Ma Campagne église Saint Paul "La Crèche de Noël"

Nous voici à coté de la crèche de noël à l'église Saint Paul du quartier de Ma Campagne à Angoulême. L'histoire de la crèche à travers les temps, depuis sa création par Saint François d'Assise en 1223 dans le village de Greccio au centre de l'Italie à aujourd'hui, c'est le père Laurin MAURIN qui nous le raconte. Ensuite le père Benoît LECONTE, curé de cette église, nous dit l'importance de ce signe dans son église pour les paroissiens et les habitants de ce quartier. Ses invités sont:

Madame Blandine NARCHI responsable du projet "crèche" sur la paroisse, qui dépasse le cadre de l'église...

Et Madame Marianne VITRY, responsable des guides et scouts de France marins pour la "lumière de Bethelem.