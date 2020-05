Ma Scotpa traverse les crises

L’entreprise de travaux publics de Gond-Pontouvre la Scotpa est une société coopérative ouvrière et participative qui emploie 130 personnes, qui sont autant d’associés. Les salariés se partagent les dividendes et sont donc impliqués dans les prises de décisions et dans le respect des uns envers les autres. Cette coopérative ouvrière permet de traverser les crises sans trop de difficultés, depuis plus de 40 ans. Il en est de même pour la crise sanitaire liée au Covid-19.

Alban Blévin est président directeur générale de cette SCOTPA.