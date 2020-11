"Ma vie d'artiste" / Plateau radio au FRAC Normandie Caen

Le Frac Normandie Caen propose une nouvelle formule d’événement intitulé « Ma vie d’artiste » en partenariat avec les radios RCF Calvados-Manche et Radio 666 99.1 FM.

« Ma vie d’artiste » prend la forme d'une émission radio installée dans le Frac show et animée par Frédéric Suard accompagné d’un membre du Frac.

Dans le cadre de son exposition « Un été indien » le Frac invite deux artistes à participer à la première émission « Ma vie d’artiste ».

À cette occasion, Farida Le Suave et Romain Lepage sont invitéséchanger sur leur « vie d'artiste » : leurs œuvres, leur parcours et leur travail au quotidien



Réalisation technique: Elliott DESRAMÉ - 666