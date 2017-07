Un nouveau magazine économique dans la Loire et qui met en valeur les entreprises du département, c'est la volonté des fondateurs de Maestria. Ce trimestriel auquel on peut s'abonner au prix de 40 euros. Entretien avec Remi Pupier et Gisèle Riviere Teyrolles puis Norbert Beaulaigue au sujet de ce nouveau magazine ligérien.