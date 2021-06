Magazine anthroposophie 3/5 - La biodynamie

On continue notre magazine de la semaine, sur l'anthroposophie, en nous penchant cette fois sur un tout autre secteur, l'agriculture biodynamique ...

Peut-etre que vous connaissez ce terme ? C'est une philosophie et un ensemble de pratiques agricoles, qui se veut "plus bio que bio", et qui a aussi été théorisée par Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie.

On en apprend plus avec Géraud Bouvrot