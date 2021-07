Magazine anthroposophie 4/5 - La médecine anthroposophique

On se retrouve pour ce 4ème volet de notre magazine sur l'anthroposophie, et aujourd'hui on va parler santé, avec la médecine anthroposophique. Proche de l'homéopathie, elle en reprend certains outils, et entend compléter la médecine classique, en étant davantage centrée sur les patients et leur parcours. Mais elle n'est pas non plus sans controverse. Dans son article nommé "Mon expérience de la médecine anthroposophique", Grégoire Perra émet une critique virulente, qui lui vaut un procès en diffamation à Strasbourg, le 8 juillet. C'est certainement la partie la plus complexe de ce magazine, car il est très compliqué de savoir clairement ce qu'est la médecine anthroposophique.