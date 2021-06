Magazine antroposophie 2/5 - La pédagogie Steiner-Waldorf

Dans ce deuxième épisode de notre magazine sur l'anthroposophie, il est question aujourd'hui des écoles Steiner-Waldorf. Il s'agit d'établissements alternatifs, qui peuvent être sous contrat ou non avec l'Etat, et ils semblent assez proches a priori des écoles Montessori ou Freinet par exemple. Seulement, plusieurs anciens élèves témoignent, après y être passés, d'une emprise globale de l'anthroposophie sur les enfants comme sur leur famille, en plus d'autres problèmes