Vous êtes bien à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire avec le mag des associations. Cette semaine, nous allons découvrir Magie à l’hôpital, la célèbre association de magiciens bénévoles de Tours. Quelles sont les actions et les missions de cette structure à destination des enfants hospitalisés ou en longue maladie et de leurs familles ? C’est ce que nous allons voir avec Ségolène Frotté, chargée de communication de Magie à l’hôpital, qui est aujourd’hui notre invitée. On se retrouve tout de suite !