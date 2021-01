Bienvenue chers auditeurs dans le mag des associations, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative en Touraine. Cette semaine, nous allons évoquer la maternité avec l’association Magnificat Accueillir la Vie. Pour en parler, nous accueillons Marie de Bisschop et nous allons notamment voir avec notre invitée les activités et les objectifs de cette structure accueillant des femmes enceintes en difficultés ou désemparées par leur grossesse. On se retrouve tout de suite !