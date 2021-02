Maine-et-Loire : trois fois plus de départs d'agriculteurs que d'installations

Du 8 au 12 février 2021, le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) organise la semaine du renouvellement des générations en agriculture. Il s'agit de promouvoir l'installation des jeunes. Pour Alexia Cantin, vice-présidente des JA en charge de l'installation, de la transmission et de la formation, l'enjeu est de taille. "En Maine-et-Loire, il y a 500 cessations d'activité par an, dont la moitié sont des départs en retraite. Pour trois départs, on compte une seule installation."