Maires et curés, main dans la main, pour restaurer les églises

Ce mercredi 5 juin s'est tenue à l’Hôtel de Région à Lyon une journée de sensibilisation à destination des curés et des maires sur la restauration du patrimoine religieux. Une journée organisée par le diocèse de Lyon, qui compte près de 550 églises.

Pour en parler, le 18/19 régional reçoit deux participants de cette journée : Pascale Beyer-Durif, coloriste professionnelle en architecture et membre de la commission diocésaine d’art sacré de Lyon ; et Jacques Pellegrin, directeur honoraire de l’entreprise Comte, spécialisée dans la restauration patrimoniale en maçonnerie et taille de pierres. Il est également conseiller municipal à Saint-Priest-en-Jarez dans la Loire où une petite chapelle vient d'être restaurée.