Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Touraine dans le mag des associations. Aujourd’hui, nous allons jouer en découvrant la Maison des Jeux de Touraine. Pour en parler ce matin, nous accueillons Stéphane Jamin et nous allons notamment voir avec lui les actions de cette structure qui promeut le jeu comme démarche culturelle populaire et comme loisir d’utilité sociale. On se retrouve tout de suite avec notre invité !