Maison France Service : l'exemple de Mornant, dans les Monts du Lyonnais

À la suite de la crise des gilets jaunes en 2018, Emmanuel Macron avait fait le voeu de renforcer les services de proximité, et de placer davantage d'agents sur le terrain. Ainsi est né ce label de "Maison France Service", pour des structures portées par l'Etat et les collectivités, offrant des services publics et privés, avec des agents polyvalents présents pour accompagner les usagers.

L'une d'entre elles est située à Mornant, dans les Monts du Lyonnais. Elle vient prendre la place de la Maison de Services au Public déjà existante. Pour le maire, Renaud Pfeffer, il est essentiel de proposer aux citoyens la possibilité d'être aidé dans ses démarches administratives quotidiennes.

Cependant, il souligne l'importance de conserver l'humain au coeur du projet - et non laisser primer l'accès numérique. Il estime également qu'il s'agit davantage d'une opération de communication que d'une avancée concrète, étant déjà donnés les travaux engagés par les collectivités pour améliorer les services de proximité.