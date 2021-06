Maisons alsaciennes : ce patrimoine à protéger

Ce qui dans certaines communes n’empêche pas leur destruction face aux nouveaux aménagements immobiliers en cours. Pour dénoncer leur disparition, annuler leur destruction et aider les propriétaires à les entretenir, l’Asma, l’Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, s’est imposée comme un acteur incontournable de la préservation du bâti rural en Alsace. Son dernier combat se situe à Brumath dans le Bas Rhin. Une maison datée du 18e ou du 19e siècle est vouée à la démolition, et devrait être remplacée par un projet d'immeuble plus moderne.

Rencontre avec Denis Elbel, vice-président de l'ASMA.