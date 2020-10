Beaucoup se lancent dans l'aventure de leur restauration, mais attention cela nécessite un savoir-faire bien particulier.

L'association Maison Paysannes de la Loire est là pour accompagner les propriétaires dans la restauration et l'entretien du bâtiment ancien et promouvoir les techniques traditionnelles.

Robert Maréchal, l'ancien délégué départemental de l'association.

Pour plus de renseignements: http://maisons-paysannes.org/