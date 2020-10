Mal logement en PACA et développement durable

Reconnue d'utilité publique en 1992 la fondation Abbé Pierre doit encore et toujours se battre pour les plus démunis.

Si leur combat ne s'est jamais arrêté l'année 2020 et la crise sanitaire et économique qu'elle représente est une nouvelle épreuve à surmonter. Les "nouveaux pauvres du Covid" comme on les appelle déjà se multiplient. La crise économique a précipité un grand nombre de foyers, déjà précaires, dans la misère. Florent Houdmon, directeur régional pour la PACA fait ce constat alarmant au micro de Nina Pavan.

Malgré l'image d'un endroit où il fait bon vivre, la région Provence Alpes et Côte d'Azur est gangrénée par les inégalités sociales.

On y compte le plus de villes et communes devant s'aqauitter d'une "amende" annuelle pour manque de logements sociaux. Ce "prélèvement annuel opéré sur ses ressources, proportionnel à son potentiel fiscal" est encadré par loi de Solidarité et Renouvellement Urbain et la loi Elan.

Le plan de relance du gouvernment n'attribue que 0,8% de son budget pour les plus démunis, déplore florent Houdmon. Dans son volet immobilier et pour favoriser les rénovations écologiques du parc privé, le plan de relance ne prévoit pas non plus de contraintes sociale pour la mise en location. Une abbération pour la Fondationabbé Pierre.