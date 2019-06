Maladie d'Alzheimer, la difficile tâche des aidants

La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France et 3 200 personnes en Sarthe. Aujourd'hui nous parlons des aidants, des personnes qui accompagnent les malades. Cela peut très bien être un proche, membre de la famille ou bien des aides soignants. Chaque jour se rôle prend beaucoup de temps et de force. Pour les aider France Alzheimer Sarthe est présent et organise régulièrement des après-midi formation. Pierre Girault a assisté à l'une d'entre elles et en parle avec le Président Jean-Claude Meignan.