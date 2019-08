Les jeunes des 8 diocèses de la région réunis dans le Doubs ce week-end !



Débuté vendredi soir, le festival chrétien de Mandeure s'est terminé ce dimanche soir.



L'occasion pour la centaine de jeunes présents, tous âgés entre 18 et 30 ans, de se retrouver, de discuter de leur foie et de se retrouver pour un week-end tout en simplicité !



Rythmée par des messes, des conférences mais aussi des ateliers, cette première édition avait pour thème « Soyez Prêt à rendre compte de l'Espérance qui est en vous »



Sylvie Bérillon et Lucie Lafleur, qui sont en charge de la pastorale des jeunes de Belfort-Montbéliard, nous expliquent plus précisément les enjeux de ce festival au micro de Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon