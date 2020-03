Manger, bouger: comment garder la forme pendant le confinement

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

Manger, bouger : des astuces pour garder la forme pendant le confinement

Si beaucoup ont fait leurs provisions, il peut être difficle d'arriver à varier les plaisirs culinaires. Comment manger sainement de manière simple, avec des produits de première nécessité ? Melchior Gormand recueille les recettes des auditeurs mais aussi les conseils de Nicolas Bergerault, co-fondateur de L'atelier des Chefs.

Et pour éviter les conséquences néfastes de la sédentarité, les exercices physiques sont indispensables. Les habitués des salles de sport ou des joggings en extérieur doivent repenser leur routine sportive. Pour qui n'avaient pas l'habitude de se dépenser, il existe des façons simples de s'y mettre. Le coach Manuel Dessalces nous donne des conseils.



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.