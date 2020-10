Manifestation unitaire " Notre assiette pour demain" à Nevers-St Eloi

15 associations locales appellent à une protection renforcée des terres maraîchères de la Baratte et des Marolles sur les communes de Nevers et Saint-Eloi. Une manifestation unitaire "Notre assiette pour demain" partira samedi 17 octobre à 15h45 du quartier des Courlis (parking au bout du boulevard Jacques Duclos) pour un itinéraire allant de la Baratte aux Marolles et retour à la Baratte vers 17h00 chez le maraîcher bio Guillaume Debeer. Pour les associations signataires de cet appel :"Avec la Baratte et les Marolles, les communes de Nevers et Saint-Eloi possèdent les meilleures terres légumières du département de la Nièvre. Il est temps de réagir pour préserver ce patrimoine agro-pédologique en pleine relégation...L'agriculture périurbaine est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans l'alimentation des villes. Les autorités locales doivent en prendre conscience et faire appliquer la réglementation qu'elles ont elles-même édictée".