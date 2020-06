Manifestations contre les violiences policières à la une de l'Hebdo région

L’actualité de la semaine, c’est bien évidemment ces manifestations, un petit peu partout en France, contre le racisme et les violences policières qui font écho aux manifestations américaine. Un climat qui a fait remonter sur le devant de la scène l’affaire Adama Traoré qui, à tort ou à raison, est devenu le symbole des violences policières en France.



Rencontre cette semaine avec le directeur de l’aéroport de Nantes Atlantique qui a rouvert ses terminaux lundi. Il était fermé depuis le 30 mars, à cause du confinement. Et le retour à la normale va se faire progressivement.



Beaucoup de jeunes en stage ont vu leur immersion en entreprise tomber à l’eau du fait des restrictions sanitaires mais aussi des difficultés économiques de leurs employeurs. Et pour demain, quid des apprentis et des alternants ? Nous tenterons de répondre à cette question en compagnie de la directrice du centre de formation de l’UIMM, l’union des industries de la métallurgie de la Mayenne.



Nous reviendrons aussi sur les difficultés financières des diocèses suite à ce confinement. Un sujet épineux qui a été abordé lors de la session plénière des évêques de France réunis en début de semaine et à laquelle Mgr Le Saux, évêque du Mans, participait.



Et enfin, le parc du Puy du Fou en Vendée a rouvert ces protes mais avec des conditions sanitaires bien particulières. Nous verrons comment le parc vendéen a dû s’adapter avec son directeur Nicolas de Villiers.