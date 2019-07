Manulatex, le spécialiste de la cotte de mailles

Cette semaine, Bastien Lallier est allé à la rencontre de Philippe Jaunault, le directeur général de Manulatex, entreprise basée à Champtocé sur Loire dans le Maine et Loire et spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment pour l'industrie agro-alimentaire. Parmi les produits phares de Manulatex, des tabliers et gants de protection réalisés en polyuréthane ou en cotte de maille.