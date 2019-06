Marathon Metz Mirabelle le 13 octobre 2019, le compte à rebours est lancé!

Le 13 octobre 2019, aura lieu la 10è édition du Marathon Metz Mirabelle.



Un événement sportif, populaire et festif, rayonnant sur toute la région Grand-Est. Avec un premier "invité d'honneur", l'Armée, et un parrain : Hakim Bagy, ancien militaire, champion de France de Marathon.

Un Marathon qui se veut "éco-responsable", avec de nombreuses nouveautés côté course et animations, dont un clin d'oeil aux 800 ans de la cathédrale de Metz. Un reportage d'Ibrahima BA, qui a rencontré Hubert EHRMINGER organisateur, et Hakim BAGY parrain du Marathon Metz Mirabelle.



Renseignements : hubert.ehrminger(at)gmail.com