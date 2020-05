Marc Hervé, adjoint au commerce de la maire de Rennes

Lors du dernier conseil municipal de la ville de Rennes, la décision a été prise de supprimer les droits de terrasse pour l'année 2020 pour les bars et restaurants. Autre mesure prise également : Piétonniser les rues du centre ville de Rennes, ce qui permettra de mieux respecter les exigences sanitaires, mais cela facilitera aussi la mise en place de terrasses plus grandes pour accueillir plus de clients.