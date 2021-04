Marc Lochmann: maréchal-ferrant itinérant

Cette semaine nous vous proposons de rencontrer un passionné de chevaux:

Marc Lochmann est maréchal-ferrant itinérant et il est basé à Villedômain en sud Touraine.

Il nous parle de sa passion et de son beau et vieux métier qu'il exerce depuis 20 ans jusque dans la région parisienne.

Ses principaux clients sont les centres équestres, les bases de loisirs, les fermes et les propriétaires particuliers.

06 82 66 40 24

marc.lochmann@orange.fr