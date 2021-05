C'est en écoutant une émission de radio parlant d'un supermarché coopératif et participatif à Paris que Marc Socquet-Juglard a eu le déclic. Après des recherches il a constaté que ce concept n'existait pas sur Tours. En homme convaincu de la démarche il crée avec 3 amis au départ - personnes insatisfaites de l’offre alimentaire de l’agglomération tourangelle - l'association "Le Troglo" supermarché Coopératif et Participatif - L'association prend de l'ampleur et a différentes missions annexes à visée d'Éducation Populaire" où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice !

Plus d'infos sur : https://www.le-troglo.fr/