Mardi 12 mai 2020

C'est la journée mondiale des infirmiers et infirmières aujourd’hui, une référence à la date d'anniversaire de Florence Nightingale, pionnière britannique des soins infirmiers. Et c’est l’occasion pour toute l’équipe de RCF de rendre hommage et ceux et celles qui lutte contre l’épidémie dans les hopitaux et les ephad.



Covid-19, le point de l'épidémie

Le cadre légale se met en place

Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur l'état d'urgence sanitaire mais il retoque quelques dispositions du texte, sur l'isolement du malade et let traçage. Il souhaite limiter le nombre de personnes pouvant accéder à ces données, et demande à ce qu'un juge des libertés puisse effectuer un "contrôle" si le malade ne peut pas sortir plus de 12 heures par jour de son lieu d'isolement.



Avec cette validation le gouvernement a pu éditer une nouvelle attestation de déplacement à plus de 100 km. Vous devrez vous munir à partir d'aujourd'hui d’un justificatif de dominicile de moins d’un an. Les motifs "impérieux" à cocher peuvent être professionnels ou familiaux comme l’assistance de personnes vulnérables et la garde d’enfants. Vous pouvez aussi vous déplacé pour passer des examens ou un concours ou encore pour des raisons médicales et judiciaires.

Un nouveau décès dans le département

Un nouveau patient a perdu la vie hier en Sarthe à cause du coronavirus. Cela porte le nombre de victime a 69 dans notre département depuis le début de l’épidémie.

Six personnes ont été contaminés hier selon l’ARS et leur proche ont été contacté par la brigade sanitaire, elle est opérationnelle depuis ce début de semaine. Sa mission : identifier les personnes qui ont été en contact avec le malade pour éviter la propagation du virus. Avant le confinement un malade pouvait contaminer 20 personnes selon l’ARS.



La situation revient peu à peu à la normal à l’hôpital du Mans. les consultations ont repris à 50 % de leur capacité, le Plan blanc a été levé, les chirurgies vont donc reprendre aussi. Mais l’établissement est prêt s’il le faut à accueillir une nouvelle vague de patient atteint du Covid-19.



Un retour à la normale qui n'est pas le même partout

Combien d’élèves sarthois vont reprendre le chemin de l’école ?

Dans l’agglomération du Mans par exemple seuls les Grandes Sections, de CP et de CM2 seront accueillis, s’il y a de la place. C’est 15 élèves par classe maximum, lavage de main et prise de température obligatoire, les enseignants porteront des masques : un protocole sanitaire important pour éviter les contaminations.

Et pourtant à Coulaines les parents vont devoir signer un formulaire, une première dans le département. La mairie de Coulaines distribue des masques en tissus aux habitants. Ils sont a retier à l’espace Henri Salvador mercredi ett vendredi de 7h à 19h.



L'inquiétude des enseignants

Cette rentrée scolaire crée aussi de l’inquiétude chez les enseignants. La FSU a déposé un droit d'alerte "signalant un danger grave et imminent" de "risque de contamination au Covid-19 dans les écoles sarthoises". Le syndicat dénonce une réunion de pré-rentrée au collège Roger-Vercel au Mans, les gestes barrières n’auraient pas été respectés. Pour le moment l’éducation nationale n’a pas encore réagit.



Pas d'accueil à l'Assurance Maladie

La caisse d’assurance maladie n’accueille toujours pas de publics. Les entretiens par téléphone ou les échanges par mail sont maintenus. Une réouverture n’est pas prévue avant courant juin puisque 1 100 agents travaillent dans le bâtiment il faut donc aménager les lieux.

Les commerçants rouvrent au Mans

Beaucoup de commercant rouvrent leur porte aujourd’hui nottament dans le centre ville du Mans. Pour garantir leur sécurité, la Région a fourni 45 000 masques pour les unions commerciales et les communautés de communes, ils sont a usages uniques. C’est la Chambre de commerce et d'industrie qui est chargé de la distribution.



Attention aux faux vendeurs de masques

Et puis prudence car la gendarmerie a signaler des vols effectuer par de faux vendeur de masques. Les escrocs prétendent distribuer des protections mais ils en profites pour voler des cartes bleus et les bijoux des personnes âgés.

Cap sur Panama, vers les JMJ 2019

Souvenez- vous. Une vingtaine de jeunes a participé à un pèlerinage en bateaux pour rejoindre les JMJ 2019 au Panama, nous les avions suivie. Parmis eux il y avait Clémence Tercinier, une jeune sarthoise. Un livre et un film retracant leur aventures sont disponibles, un bon moyen de partager sa foi pour Clémence Tercinier....

Le film lui sera diffusé sur KTO les 18, 19, 20 et 21 mai.



Cap sur Panama, l'aventure de la sarthoise Clémence Tercinier

À bicyclette

Les cyclistes roulent désormais en sécurité sur l’avenue Bollée au Mans. Depuis hier une piste cyclable est mise en place entre le rond point des mutuelles de Poitiers et la rue de la Mariette. Le but est de nous encourager a nous déplacer en vélo pour plus de sécurité en ces temps de pandémie. Et La ville du Mans indique que le stationnement sur la voie publique restera gratuit jusqu’à la fin du mois.

Sportiv'Mans

En basket le MSB tient sa nouvelle recrue

L’allier Williams Narace s’est engagé pour 3 ans avec le club manceau en arrivant de Nancy. Je vous rappelle que la saison reprendra au mois de septembre.



Une équipe américaine en moins aux prochaines 24 Heures du Mans

Les Corvette ne seront pas aux 24 Heures du Mans cette année ! L’équipe américaine a déclaré forfait.

C’est la première fois qu’ils ne seront pas au départ depuis l’an 2000 ! Après l’équipe de Frédéric Sausset et deux Porsche de l'équipe officielle américaine, 5 voitures ont donc jetté l’éponge, ils sont remplacés par 5 réservistes. Je vous rappelle que le départ aura le 19 septembre.



Meteo

La bonne nouvelle c’est que le ciel est enfin dégagé. Le vent a faiblit il souffle a 20km/h. La journée s’annonce agréable le soleil va dominer malgré la présence de queqlues nuages. Les maximales sont sous les normales de saisons.

Cet après midi nous aurons 13 à Assé le Riboul et Prévelles, 14 au Breil sur Mérize et Loué et 15 au Mans, à Neuvillle sur Sarthe et Yvré le Polin.

Aujourd’hui nous fetons Saint Achille de Larissa et Saint Pancrace.