Mardi 19 mai 2020

Les messe reprendront d'ici 8 jours

C’est un soulagement pour beaucoup de croyants sarthois. Les messes publiques reprendront dans 8 jours maximum, c’est le Conseil d’État qui l’a ordonné hier. Il juge illégale les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Il s’agit "d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de cultes". Il faudra bien évidement respecté certaine précaution sanitaire notamment au moment de la Paix du Christ et de la communion.



La République en Marche perd la majorité absolue

Des députés annoncent la crétaion d'un nouveau groupe à l'Assemblée Nationale : "Egologie, Démocratie, Solidarité", faisant par la même occasion perdre à La République en Marche sa majorité absolue dans l'hémicycle. Composé d'une vingtaine de députés, ce neuvième groupe sera déposé officiellement aujourd'hui, 19 mai, au Palais Bourbon.

"Ecologie, Démocratie, Solidarité" se veut "indépendant", "ni dans la majorité, ni dans l'opposition" écrivent les élus dans leur déclaration publique.



Parmi les députés de ce nouveau groupe, Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire, qui était au micro de RCF pour aborder "le jour d'après

La crise sanitaire dans le monde

LA GESTION DE LA CRISE DU CORONAVIRUS PAR LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN EST TOUJOURS DISCUTABLE

Donald Trump menace de geler indéfiniment le financement américain à l'Organisation Mondiale de la Santé si elle "ne s'engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours". Son fils a meme affirmer à la télévision que l’épidémie était une manipulation des démocrates pour faire perdre son père à la présidentielles en le privant de meeting.



EN FRANCE MOINS DE 2000 PERSONNES SONT EN RÉANIMATION CE MATIN

C'est un chiffre très encourageant selon les médecins puisqu’il est en baisse depuis pluisieurs jours. Depuis le début du déconfinement il y a eu 28 nouveaux cas dans notre département. L’ARS précise que pour l’instant il n’y a pas de nouveau foyer en Sarthe mais il faut resté vigilant, deux patients ont perdu la vie hier dans nos hôpitaux et 3 autres sont toujours en réanimation.



LES CHRÉTIENS D'ORIENT TOUCHÉS DE PLEIN FOUET

Les chrétiens d'Orient qui vivent en Syrie sont touchés de plein fouet par le coronavirus. Les prix ont été multipliés par 50 à cause de la dévaluation de la Livre Syrienne et les habitants ont du mal à se nourrir et à accéder à des médicaments. Les paroisses de Sablé, Notre-Dame de la Couture et Saint-Aldric, qui sont jumelées à des églises syriennes, se mobilisent pour leur envoyer de l'aide via l’association fraternité chrétienne Sarthe-Orient. 3 000 € ont été envoyé il y’a quelques semaine.



Claude Zerez est syrien, il est réfugié dans notre diocèse et fait le lien avec les paroisses sur place

Quel avenir pour Arjowiggins ?

Vendredi prochain les machines et les locaux d’Arjowiings seront vendu aux enchères faute de repreneurs. Il y a 1 an l’usine de Bessé-sur-Braye fermait ses portes laissant 570 personnes sur les carreaux. Pourtant 3 projets de reprises sont toujours sur la table mais aucun ne semble sérieux.

Il y’a d’abord le projet de l’ancienne intersyndicale de fabriquer de la vaisselle jettable éco responsable, c'est celui qui semblait le plus avancé avant le confinement. La région et le département ont même fiancer une étude de faisabilité plutôt probante. Mais avec la crise sanitaire aucune piste n’a aboutit pour trouver un investisseur. Ensuite il y’a l’association "Action citoyenne pour l’intérêt général" qui mise sur le papier recyclé. Elle assure qu’un projet de reprise est toujours sur les rangs et organise une assemblée générale ce soir sur le parking du site mais pour l’instant rien de concret n’a été annoncé et il semble peut probable que le dossier soit complet avant le 29 mai. Et puis il y’a cette société britannique, spécialisée dans le démantèlement de sites industriels. Un représentant est bien venu visiter l’usine la semaine dernière, mais aucune offre n’a été déposée chez le mandataire judiciaire.

Si aucun repreneur ne se manifeste avant vendredi prochain, toutes les machines et les locaux seront vendus aux enchères et le site de Béssé-sur-Braye risque bien de devenir une énième friche industrielle dans notre département.

La ville du Mans vient en aides aux acteurs de la culture

Toutes les subventions versées et certain evenement comme la parade de Le Mans fait son cirque sont reporté à l’année prochaine.

Les musées Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt et de Tessé rouvre leur porte demain tout comme la Maison du Pillier Rougre avec des visites guidées de la cité plantagenet seront organisé pendant ce long week-end.

Au moins 4 évènements culturels auront lieu cet été. Le festival Plein champ Off au parc du Gué Maulny, les Soirs d’été et des spectacles en plein aire programmé par La Scène nationale Les Quinconces – l’Espal.

La Nuit des chimères est maintenue et il y aura même des nouveautés. des projections en rapport avec Saint-Exupéry. L’auteur du Petit Prince a passé une partie de son enfance au Mans en étudiant notamment aux collèges et aux lycées de Sainte Croix.

Le zoo de la Flèche rouvre ces portes demain, justes avant le week-end de l’ascension. Il est conseillé de venir avec un masque et dans le parc il doit y avoir au moins 1m50 entre les familles et les spectacles eux ne vont pas reprendre.

A Spay, le Spaycific'Zoo, beaucoup plus petit, accueille les visiteurs sur rendez-vous pour ne pas dépasser la jauge autoriser.

Pour ce qui est des plans d’eau, la préfecture autorise de nouveau les ballades à Mansigné, Connerré, Mamers et Sillé-Plage. La baignade est interdite mais dans certain endroit on peut tout de même pécher

Il est a la une de beaucoup de vos journaux ce matin, l'acteur Michel Piccoli, est mort la semaine dernière à l'âge de 94 ans mais on l’a appris hier. Dans l’un de ses derniers films Habemus Papam il incarnait un cardinal élu pape en plein doute.



MÉTÉO

Le soleil brille sur tout le département et ca va être comme ca tout au long de la journée. Dans l’après midi nous aurons des températures digne d’un mois de juin. 25°C à Pezé-le-Robert et Saint-Georges-du-Rosay, 26°C à Surfond et Loué et 27°C au Mans, à Saint-Jean-de-la-Motte et Jupilles.

Aujourd’hui nous fêtons Saint Yves