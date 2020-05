Mardi 26 mai 2020

Le quotidien des personnels soignants à l’hôpital va changer

Voilà ce qu’a assuré Édouard Philippe lors de l’ouverture du Ségur de la Santé. Le temps de travail n’est pas « un tabou » pour le Premier Ministre qui assure une revalorisation des salaires significatives. Les syndicats criagnent quant à eux les effets d’annonce.



Stop à l’hydroxychloroquine

Une petite secousses dans la lutte contre la covid-19, l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé la suspension temporaire des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine comme remède contre le coronavirus. Cette suspension intervient après une étude très critique publiée dans la revue médicale The Lancet.



La covid-19 en Sarthe marque-t-elle le pas ?

C’est ce qu’on pourrait pense à la vue du nouveau bilan dans notre département. Aucun nouveau décès sur les dernières 24 heures et 95 personnes sont encore soignées en Sarthe, soit trois de moins que les chiffre de ce week-end.



Distribution de masques

Le respect des gestes barrières y est pour beaucoup dans cette diminution. Ils sont nécessaires, à l’image du port du masque quand les distanciations ne sont pas possible.

Si vous n’avez pas encore de masque, la mairie du Mans en distribue de nouveau dans les maisons de quartier qui étaient déjà mobilisées la semaine dernière.



Le progressif retour à la normal s’organise

Le soutien de la ville du Mans aux bars et restaurants

Les bars et restaurants sarthois pourraient avoir l’autorisation de rouvrir mardi prochain. La Sarthe est un département vert, il devrait remplir les conditions fixées par le gouvernement.

La mairie du Mans prend des dispositions pour aider les commerçants : exonération de taxe sur les terrasses, extension de ces terrasses, travaux de la rue Bolton reportés d’un an.

Tout cela s’ajoute à l’heure gratuite de stationnement déjà en vigueur et ce jusqu’au 31 août.



La collecte des ordure reprend un rythme normal

Il n’y avait plus qu’un passage par semaine depuis le début du confinement, la collecte des ordure ménagères va reprendre son rythme normal à partir de cette semaine. La diminution du rythme était effective pendant tout le temps du déconfinement. L’entreprise de collecte a dû s’organiser pour pouvoir reprendre ce rythme.



La Poste reprend progressivement

Les agences de Champagné, Montfort le Genois, Savigné l’Evêque et Le Mans Pontlieue rouvrent dès cette semaine et ceux du Mans Les Pins, Le Mans Université, Cerans-Foulletourte, Mulsanne et Ruillé-sur-Loir mardi prochain. Forcement les activités prendront un peu plus de temps pour respecter les gestes protecteurs donc les bureaux pourraient rester ouvert plus longtemps dans la journée.



Une amorce de reprise économique ?

L’attention sera de mise chez Renault au Mans. Le Président de la République doit annoncer un plan de soutien au secteur de l’automobile.

Aucune voiture ne s’est vendue du fait du confinement, la filière est en grosse difficulté.

Malgré le plan d’économie de 2 milliards annoncé par le groupe, le site du Mans ne devrait pas être impacté. Des rencontre entre direction et syndicats sont prévues aujourd’hui des CSE extraordinaires se tiendront jeudi et vendredi.

Pour l’ensemble des entreprises, l’État annonce une baisse de la prise en charge du chômage partiel, et donc une participation des entreprises à hauteur de 15 % du coût. Cette nouvelle répartition entrera en place le 1er juin prochain.



Rentrée scolaire de septembre

La rentrée scolaire de septembre prend forme également, même si rien n’est fixé pour celle que connaissent en ce moment les élèves et leurs parents dans les écoles du Mans et de Sarthe.

Pour septembre, une classe devrait fermer à l’école Rabelais-Ronsard au Mans. Les parents d’élèves s’y opposent, dénonçant un comptage académie qui leur est défavorable : 40 élèves de moins que les prévisions du directeur.

Une pétition a été lancée en ligne. Les parents insistent sur le fait qu’une classe de moins, c’est plus de difficulté pour faire respecter les règles sanitaires aux enfants.



Municipales 2020 au Mans

Les tractations pour le second tour des élections municipales au Mans reprennent après ce confinement. Si les Verts avaient annoncés, au tout début du confinement, vouloir se rallier au maire sortant, rien n’est moins sûr.

Ce sont finalement les adhérents écologistes qui vont décider. Le vote est prévu vendredi en assemblée générale.

Pour les deux derniers candidats en lice, Stéphane Le Foll et Marietta Karamanli, les listes devront être déposées début juin en préfecture.



Maintenir le lien avec les croyants

Si nos organisations ont été chamboulées par le confinement, c’est aussi le cas pour les prêtres de notre diocèse. Comme nous tous, ils sont passé d’un agenda bien rempli avec des rencontres, le catéchisme et leurs obligations à une page blanche : plus rien.

Dans ces conditions, difficile de maintenir le lien avec les paroissiens, ce dont nous parle le P. Hubert de Richemont, curé in solidum des paroisses de la couronne sud du Mans.



Le P. Hubert de Richemont parle des liens entretenus avec les paroissiens pendant le confinement

Météo

C’est une belle journée qui s’annonce dans la Sarthe aujourd’hui malgré le vent qui se renforce avec des rafales jusqu’à 40 km/h.

Les température aujourd’hui dépasseront les normales de saison avec 25°C à Beaufay et Tennie, 26°C à Soulitré et Vallons-sur-Gée et 27°C au Mans à Parigné-le-Polin et la Milesse.

Aujourd’hui nous fêtons Saint Bérenger et Sainte Bérengère