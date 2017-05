A la une ce matin,

Le Synode diocésain a été annoncé par Mgr Le Saux. Il débutera à la prochaine Saint Julien et durera jusqu'à la Pentecôte 2019.



L’enseignement catholique de la Sarthe met l’accent sur le numérique, un forum est organisé demain pour les professeurs mais aussi à destination des parents.



Thomas Pesquet met le Mans à l’honneur. L’astronaute a photographié la ville à plus de 400kms d'altittude. Plus de 16 milles personnes ont déjà réagit à sa publication facebook.