Margoulins production, l'amour de la musique

Depuis 2011, Les Margoulins Productions défendent les projets émergents de Bretagne et d’ailleurs. Basés à Brest depuis quelques années, nous avons la chance de côtoyer un vivier musical riche et d’une grande diversité.

On en parle avec Ronan Guiheneuf, chargé de production.

Plus d'infos : https://margoulins-productions.com/