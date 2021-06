Marianne et Ludivine Rollot, deux soeurs qui créent des cosmétiques naturels

L'une est chimiste, l'autre commerciale. Ces deux soeurs, âgées de 24 et 27 ans, créent leur propre gamme de cosmétiques végétaux et locaux. A Rennes, Marianne et Ludivine Rollot veulent proposer des produits capillaires fabriqués en France, soucieux de l'environnement et dans une démarche zéro déchet.

Leur société Prakriti participe à un financement participatif jusqu'au 7 juin prochain sur le site www.kengo.bzh/projet/3229/prakriti-cosmetiques