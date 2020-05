Marie-Bernard Vigier, membre de l'équipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire

Cette double démarche de jardin partagé et de potager se réfléchit encore mais commence déjà aussi à se concrétiser au 226 rue de Bordeaux, au bas du plateau d’Angoulême. L’enjeu est de réactiver l’esprit du jardin monastique sur place, d’en faire un espace de lien social et avec une approche de la terre en adéquation avec les questions actuelles et l’approche aussi du CCFD-Solidaire.