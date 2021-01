Marie-Rose Gloannec – Partir et revenir à Porquerolles 1/2

«Le soir quand on avait fini de souper, tout le monde allait faire un tour sur le port. Et quand on remontait, on s’asseyait tous sur les bancs. On n’attendait rien, mais enfin on était là…»

Petite fille d’immigrés italiens arrivés à Porquerolles à la fin du 19ème siècle de l’île de Ponza, Marie-Rose est née à Porquerolles en 1938. Ses parents travaillent alors au service de la Famille Fournier et participent à l’évacuation de l’île sous l’occupation allemande en 1943. Après quelques années à Marseille, Marie-Rose rentre à Porquerolles en 1949 où elle fait ses dernières classes d’école primaire. Elle rencontre son mari en 1956 venu suivre des cours de radiotélégraphie avec la Marine Nationale à Porquerolles. Elle quitte l’île en 1965 avec son mari et ses filles, pour le Lot puis le Finistère et revient finalement sur l’île en 1979, où elle vit depuis, non loin de ses filles et de ses petits-enfants.

Avec pudeur mais assurance, Marie-Rose nous raconte ses années en tant que gérante du bureau de tabac, l’évolution du port, de la vie de village, les endroits qu’elle aime sur l’île et quelques souvenirs qui y sont associés…



« L’été tout le monde sortait. On disait « on va prendre le frais ». Donc tout le monde était devant la porte. Dès qu’il y a eu la télé, ça a été fini »

L'épisode en intégralité :