Marion Ducreux, 19 ans, est étudiante en sciences politiques à Lyon et très engagée dans le MEJ ( Mouvement Eucharistique des Jeunes).

Portrait d'une jeune fille passionnée, qui sait mettre ses talents et son énergie au service des autres et n'a pas peur de dire sa foi avec simplicité et profondeur !

