Marios, quand un jeune irakien s'essaie au système scolaire français

Demain sur RCF Alpha, dans l'émission #Regards découvrez Marios, jeune migrant irakien, arrivé en France il ya un an.



Depuis qu'il vit à Rennes, il participe au dispositif scolaire UPE2A,pour ces jeunes migrants allophones, ceux qui ne maîtrise pas encore le français. Mais avant de venir dans l'hexagone, il en a vu d'autres :entre l'Irak et la France, il y a eu le Liban. Là-bas, il suivait déjà des cours avec d'autres étrangers, venus d'un peu partout. Le regard de Marios nous offre l'opportunité de mieux comprendre comment s'intègre un jeune migrant au système scolaire français.