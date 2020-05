Marjolaine Humbert, Dr Jacques Mariot, Stéphane Ermann et Jean-Marie Burger.

Nous donnons la parole aux médecins dans Moselle Actuel, davantage disponibles en fin de confinement et terminerons l'émission avec le docteur Jacques Mariot, Médecin anesthésiste réanimateur et responsable du service de réanimation de l'hôpital Robert Schumann à Metz. Nous vous inviterons à découvrir le drive fermier de Sarrebourg avec Stéphane Ermann , la Chapelle St-Roch d'Illange avec Jean-Marie Burger, rencontre avec Marjolaine Humbert professeure des écoles, la chronique cinéma et chomme chaque soir Moselle Actuel Commente l'Actu avec Roger Cayzelle et ce soir Vianney Huguenot.