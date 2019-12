Marriannick Geoffroy, Croix-Rouge française, collecte St Quay Portrieux

Les commerçants de Saint-Quay Portrieux ont joué les Père Noël avant l'heure.

Ils ont organisé une collecte hivernale de vêtements chauds. Bonnets, gants et autres couvertures ont été stockés à l'ancien bar-hôtel Le Commerce et vont être redistribués à deux associations : ADALEA et la Croix-Rouge Française.



Mariannick Geffroy, bénévole à la Croix-Rouge est notre invité ce midi pour nous en parler.