Marseille et la dévotion au Sacré-Cœur

Que se cache-t-il derrière l'expression Sacré-Cœur ? À quelles réalités renvoie-t-elle ? Pourquoi Marseille entretient-elle un rôle si particulier avec le Sacré-Cœur ? Le père Bernard Lucchesi, prètre du diocèse de la Marseille répond à ces questions.

L'expression Sacré-Cœur renvoie a deux réalités. Premièrement, celle de la révélation divine, liée notamment au côté et au cœur. Puis celle rattachée à l'histoire de France et au message de Paray-le-Monial où Jésus apparaît à sainte Marguerite-Marie Alacoque et lui montre son cœur brûlant.