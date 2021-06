A Marseille, l'enseignement catholique ne connaît pas la crise!

Sur le plan national, l'enseignement catholique aurait perdu plus de 8700 élèves l’an dernier, soit une baisse de 0,42 % et c’est une première depuis dix ans!



Marseille, elle, à l’image de quelques diocèses, enregistre une hausse des demandes d’inscriptions.



L’enseignement privé catholique dans la cité phocéenne, c’est près de 37000 élèves et pas moins d’une centaine d’établissements dont certains caracolent en tête des classements des meilleures écoles du pays.



Comment s’explique-t-on cet engouement pour l’enseignement catholique? Quelle est son identité, sa particularité? Comment la sociologie de la ville de Marseille imprime-t-elle sa marque dans la pédagogie mise en place?



Pour en parler aujourd’hui, nous recevons Jacques Leloup, directeur diocésain de l’enseignement catholique à Marseille.