Marseille: la place Jean-Jaurès ouverte au public

Les travaux sur la place Jean Jaurès à Marseille sont enfin terminés. Sol pavé, espace arborés, bancs et des jeux d'enfants pas encore livrés: est-ce que ça va vraiment durer ?

Après deux ans de travaux et 18 millions d'euros engagés pour le réaménagement de la place Jean Jaurès, les habitants du quartier de La Plaine sont soulagés de voir les grilles de chantier être démontées.

Dans les aménagements réalisés par la Soleam, organe métropolitain prestataire des travaux, le parking a laissé place à un sol pavé, des arbres, des bancs et une grande aire de jeux d'enfants. Un lieu flambant neuf désormais entretenu par la métropole explique Lionel Royer-Perreaut. "A partir d'aujourd'hui la métropole va être responsable de sa gestion quotidienne". Concernant les jeux d'enfants, "nous ne les avons pas encore livrés, nous attendons de la ville (responsable des jeux d'enfants) qu'elle réceptionne les travaux".

Les commerçants sont impatients de voir revenir la clientèle des quartiers adjacents qui ne venait plus à cause des travaux qui rendaient la circulation, piétonne ou véhiculée, difficile.

Insécurité

Les habitants de la Plaine partagent une crainte : la place va-t-elle rester en bon état ? Des graffitis sont déjà visibles et ce n'est pas pour rassurer les riverains sur l'avenir de la place Jean Jaurès. Les dégradations qui ont suivi le carnaval de la Plaine en mars dernier ont aussi laissé un souvenir amer. Sur ce point, Lionel Royer-Perreaut souhaite que "la place soit respectée par tous. On ne tague pas et les personnes qui sont prisent en flagrant délit: il est normal que ces personnes soient sanctionnées".

La Soleam annonce sur son site un "plan lumière" pour "garantir la sécurité et l'embellissement de la place" la nuit.

Lionel Royer-Perreaut, président de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine:



Ombre au tableau, la nouvelle municipalité pointe du doigt ce qu'elle considère être de mauvais choix de la municipalité précédente : du mobilier urbain de mauvaise qualité et une utilisation multimodalde de la place difficile (pas de piste cyclable) mais surtout une aire de jeux dangereuse. Elle demande des modifications.

La métropole quant à elle annonce qu'elle ne prendra en charge aucune surfacture si des modifications devaient être apportées au projet.

Les riverains au micro de Nina Pavan: