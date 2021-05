Marseille : Les bibliothèques à l'honneur !

© Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Pour l'adjoint en charge de la culture, Jean-Marc Coppola, le constat est clair : ces 25 nouvelles embauches ne suffisent pas. La municipalité doit rattraper plusieurs années de "détériorration du service public".

Pour fonctionner correctement le réseau des neuf bibliothèques de Marseille requiert 320 agents, il n'en compte aujourd'hui que 230. C'est donc un premier effort, qui devra être répété dans le temps. L'adjoint confie la difficulté de rétablir un service de qualité avec le peu de budget disponible.

Réouverture de bibliothèques

Avec ces nouveaux recrutements, la nouvelle équipe municipale tient ainsi l'une de ses promesses de campagne : rouvrir les bibliothèques des Cinq Avenues et du Panier, fermées depuis plus d'un an.

“Cinq-Avenues et… pas une seule bibliothèque” pouvait-on lire sur des banderoles et tracts collés dans les arrêts de tram ou de bus. Après un an de fermeture pour la bibliothèque municipale des 4e et 5e arrondissements de Marseille, les riverains devraient bientôt pouvoir flâner au milieu des rangées de livres, mais aussi profiter de ces "lieux de rencontres culturelles" qui sont Jean-Marc Coppola, sont essentiels pour la vie de quartier.

BAC à la Bib'

Les bibliothèques de Marseille se mobilisent aussi pour les jeunes. Après une année scolaire difficile, les lycéens marseillais sont invités à venir réviser dans les bibliothèques de la ville pour se préparer aux épreuves du baccalauréat.

Pour aider les jeunes marseillais, la mairie propose tout un programme de préparation aux épreuves du baccalauréat. Sont proposés des ateliers collectifs, des oraux individuels et des temps de révision et tout ça gratuitement, sur réservation jusqu'au 2 juin prochain.