Marseille : un campus connecté dans les quartiers Nord

© Illustration. Photo by Headway on Unsplash

Ce projet de "campus connecté", porté par la Métropole Aix-Marseille avec les Apprentis d’Auteuil, la Maison de l’emploi et l’école Centrale Marseille, fait suite au troisième et dernier appel à projet de « Campus connectés, tiers-lieux de proximité et poursuite d’études », le programme d’investissement du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

“Bien avant la crise sanitaire, la précarité étudiante était déjà un des plus grands facteurs d’inégalités dans notre système d’enseignement supérieur” constate l’institut La Fage qui publiait le 17 août dernier un rapport sur le coût de la vie étudiante.

Ce campus connecté s'adresse à tous les jeunes en difficulté, qu'ils soient décrocheurs, bacheliers ne trouvant pas de formation ou des jeunes souhaitant se réorienter. Plus d'une soixantaine de formations seront proposées aux futurs étudiants du campus de Bougainville.

La première promotion accueillera 40 étudiants.

Amener la formation aux étudiants

Le logement représenterait un tiers du budget d'un étudiant. Malgré les aides d’état certains étudiants pourraient être amenés à abandonner ou revoir à la baisse leurs ambitions académiques. C'est donc un double objectif que vise le campus connecté : résorber la fracture numérique et d'accès à l'enseignement supérieur.

Le but du campus connecté est "d’amener la formation aux étudiants” se félicite Emmanuelle Charafe, vice-présidente de la Métropole déléguée à la Santé.

Si l’on peut espérer une retombée positive de la crise sanitaire serait peut-être de démocratiser la formation à distance, un dispositif qui requiert des campus et des installations répondant aux besoins des étudiants pour leur permettre de suivre tous les enseignements sans difficultés.

Grâce au Programme d’Investissement Avenir (PIA) le campus connecté dans le quartier de Bougainville à Marseille bénéficiera de 300 000 euros de subventions par an, sur 5 ans. Il recevra également 60 000 euros de la Métropole Aix-Marseille.

Philippe Dulbecco, Recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la Fondation des Apprentis d’Auteuil, Laurent Lhardit Président de la Maison de l’emploi, et Carole Deumié de l’Ecole Centrale Marseille

Un projet en partenariat

La Fondation des Apprentis d’Auteuil, partenaire de ce projet se réjouit de prendre part à ce campus, elle mettra à disposition des étudiants du campus un "tiers-lieu connecté" de 610 mètres carrés.

Autre partenaire de marque, L’école d’ingénieurs Centrale Marseille proposera des temps de tutorat individuel et collectif, des stages professionnalisants mais aussi l'accès à sa bibliothèque et une offre culturelle, entre autres, aux étudiants du campus connecté.

La Maison de l'emploi, dirigée par Laurent Lhardit, apportera une expertise en outils de communication, de suivi et de collecte des informations.

Ce campus connecté fera également office de projet pilote pour la Métropole Aix-Marseille. L'objectif au terme de la première année sera de "déployer de nouveaux campus connectés sur l’ensemble du territoire métropolitain" comme le résume Emmanuelle Charaffe.

« Je me réjouis de la concrétisation d'un tel projet, qui se distingue à plusieurs titres. Il vise notamment à donner accès à la formation au plus grand nombre sous l’impulsion de la Métropole et du travail partenarial de plusieurs les acteurs : les Apprentis d’Auteuil, le Rectorat, la Maison de l’emploi et l’école Centrale Marseille. Ce projet est également singulier dans sa conception car, avec Campus Connecté, l’école vise aussi à rompre l’isolement social en donnant accès à l'enseignement supérieur à des personnes ayant envie de se former. Ce projet va naître à la rentrée : nous espérons qu’il sera pilote et qu’il en engendrera d’autres. » Ajoute-t-elle.

Des propos recueillis par Samuel Azemard



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Peut mieux faire

Pour Alain Gargani, président de la CPME13, qui avait lui-même recommandé la start-up marseillaise Jaguar Networks, pour mener ce projet de campus connecté à bien, le développement des nouvelles technologies est beaucoup trop lent.

S'il salue l'aboutissement du Campus Connecté en septembre prochain et le soutien de la Ville de Marseille, il attend des politiques publiques plus ambitieuses pour répondre au "tsunami économique" qu'il voit arriver.