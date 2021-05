Marseille « ville hôte » de la Coupe du monde de Rugby en 2023

© Photo by Hanson Lu on Unsplash

Six rencontres prévues au Stade Vélodrome entre septembre et octobre sur 48 matchs. La ville a réussi a faire diminuer sa facture, sans diminuer la qualité de l’organisation.

Pour le maire Benoit Payan, et Claude Atcher le directeur général du Comité d'organisation de la coupe du monde de rugby, l’évènement sportif est « historique ».

Benoit Payan connaît le lien fort entre Marseille et le football. Mais il tient à rappeler que la ville à bien plus à offrir. C’est aussi une ville avec de brillantes équipes dans d’autres sports. La volonté de Marseille est de se diversifier « Le rugby a sa place à Marseille. »

« Un immense succès à Marseille »

« Je suis convaincu, cela sera un immense succès à Marseille. » Claude Atcher le souligne, la billetterie montre que l’évènement est attendu. En trois journées, 1 million de billets ont été vendus. Cela représente 4 000 billets à la minute. 200 000 personnes se sont connectées sur le site à l’ouverture de la billetterie. « C’est sûrement du jamais vu pour un évènement sportif. »

85% des billets de tous les matchs ont été achetés sur Marseille. Sur ces 85%, 38% ont été vendus à des Britanniques et 32% à des Français. « Cela donne une idée de l’attractivité de l’évènement. (…) Il n’y a plus une seule chambre d’hôtel de libre sur le premier week-end et celui des quarts de final jusqu’à Avignon ».

Pour Claude Atcher, la coupe du monde de rugby est un avantage considérable pour les restaurateurs et le monde hôtelier. L’évènement selon le directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde permettra à ces professionnels de promouvoir leur produits.

Une facture divisée par deux

« Ce sera un évènement historique », résume Benoit Payan convaincu que la coupe du monde de Rugby sera mémorable. Mais, vu les finances de la Ville, il était primordial pour le maire de Marseille de faire réduire la facture.

Chose promise, chose due : l’organisation coûtera 3,5 millions d’euros au lieu de 7 millions prévus initialement. « Nous avons travaillé pour faire aussi bien, si ce n’est mieux ». L’argent économisé sera mis au service du développement du sport pour tous selon Benoit Payan.